В Ісландії скорочується розрив між прихильниками та противниками переговорів про вступ до ЄС

В Ісландії дедалі більше скорочується розрив між прихильниками та противниками відновлення переговорів із ЄС про вступ країни до Євросоюзу напередодні референдуму 29 серпня.

Про це свідчить нове опитування громадської думки, яке було проведене агентством Maskina, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Опитування, проведене 21–25 серпня серед 1019 людей, засвідчило, що 51,3% респондентів підтримують проведення переговорів із Брюсселем щодо вступу до ЄС, тоді як 48,7% висловилися проти.

Розрив між прихильниками та противниками ще більше зменшився порівняно з опитуванням від 13 серпня, коли 52,2 % опитаних висловилися за відновлення переговорів, а 47,8% – проти.

Ісландія, яка є членом НАТО і вже має доступ до єдиного ринку ЄС, 29 серпня проголосує щодо того, чи відновлювати переговори про вступ.

Нещодавно ЗМІ писали, що представники ЄС сподіваються, що референдум в Ісландії щодо відновлення переговорів про вступ допоможе посилити підтримку в Європі приєднання до ЄС інших, менш заможних держав.

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