Reuters: у ЄС сподіваються, що референдум в Ісландії сприятиме підтримці вступу інших держав

Представники Європейського Союзу сподіваються, що референдум в Ісландії щодо відновлення переговорів про вступ допоможе посилити підтримку в Європі приєднання до блоку інших, менш заможних держав.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили європейські дипломати агентству Reuters напередодні референдуму 29 серпня.

Дипломати зазначають, що відновлення переговорів із заможною країною, яку було б легко інтегрувати, могло б допомогти поліпшити сприйняття розширення серед тих європейських громадян, що з обережністю ставляться до прийняття нових членів.

Позитивний результат голосування в Ісландії "продемонстрував би привабливість ЄС загалом і, таким чином, підняв би моральний дух у ЄС", зазначив неназваний дипломат Євросоюзу. Він додав, що це "допомогло б скептично налаштованим країнам легше сприйняти вступ Чорногорії" – країни, яка також має невелику чисельність населення, але значно нижчий ВВП.

Якби Ісландія приєдналася до блоку, це мало б "позитивний вплив на розширення як політичний інструмент", зазначив інший дипломат ЄС.

"Існують вагання щодо Західних Балкан, Молдови та України, а в випадку з Ісландією я бачу лише позитивні аспекти... вона має сучасну економіку, є динамічною та невеликою", – додав він.

Тандем цих двох країн – Ісландії та Чорногорії – міг би допомогти подолати потенційні перешкоди в країнах-членах ЄС, де частина виборців побоюється можливого впливу розширення ЄС на їхню економіку, зазначають посадовці.

Посадовці ЄС намагалися не втручатися у внутрішні дебати в Ісландії. Але якщо ісландці проголосують за відновлення переговорів, посадовці очікують, що країна швидко просунеться вперед.

Офіційні особи зазначають, що рибальство – одна з основ економіки та національної ідентичності Ісландії – стане найскладнішим питанням під час переговорів, якщо вони все-таки поновляться.

"ЄС має задати собі питання: чи хоче він зробити рибальство тим пунктом, через який потенційний вступ Ісландії може зірватися – адже його частка у ВВП ЄС дуже незначна порівняно з геополітичною важливістю приєднання такої країни, як Ісландія", – зазначило джерело, обізнане з позицією Ісландії.

Ісландія, яка є членом НАТО і вже має доступ до єдиного ринку ЄС, 29 серпня проголосує щодо того, чи відновлювати переговори про вступ.

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