В Исландии поставили под сомнение результаты референдума о вступлении в ЕС

Экс-премьер и лидер исландской партии "Центр" Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон заявил, что положительный результат предстоящего референдума о возобновлении переговоров о вступлении в Европейский Союз не обязательно обяжет правительство Рейкьявика фактически возобновить переговорный процесс.

Об этом он сказал в комментарии Politico, пишет "Европейская правда".

В субботу, 29 августа, исландцы должны ответить на вопрос: "Следует ли возобновить переговоры о вступлении Исландии в Европейский Союз?"

Впрочем, Гюннлейгссон считает формулировку вопроса слишком расплывчатой. По его словам, будущее правительство может формально выполнить волю избирателей, даже если они проголосуют "Да", просто обратившись в Брюссель с вопросом об условиях возможного членства, а затем отказавшись от дальнейшего процесса.

"Если я впоследствии стану министром иностранных дел или премьер-министром, выполню ли я эту задачу, просто спросив ЕС: "Что вы готовы нам дать?" И будет ли считаться моя работа выполненной?" – сказал он.

По его словам, действующая власть Исландии не может четко объяснить, как именно будет выполнять волю избирателей в случае победы сторонников возобновления переговоров.

Гюннлейгссон уже возглавлял правительство Исландии в 2013–2016 годах. При его премьерстве страна в 2015 году отозвала заявку на вступление в ЕС после длительных споров, в частности по поводу рыболовных квот.

26 августа сообщалось, что в Исландии все больше сокращается разрыв между сторонниками и противниками возобновления переговоров с ЕС о вступлении страны в Евросоюз в преддверии референдума.

Недавно СМИ писали, что представители ЕС надеются, что референдум в Исландии о возобновлении переговоров о вступлении поможет усилить поддержку в Европе присоединения к ЕС других, менее богатых государств.

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