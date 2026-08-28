Україна і Молдова через посуху додатково зменшили скид води з Дністровського водосховища

Україна і Молдова у зв’язку з критичним обмілінням Дністра домовились про нове зменшення скидів з Дністровського водосховища.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Дністровська комісія, до складу якої входять представники Молдови та України, у зв’язку з водною ситуацією на Дністрі узгодила нові об’єми скидів з Дністровського водосховища – з теперішніх 75 м³/с до 60 м³/с, попередньо на два тижні.

З 11 серпня Україна скоротила об’єми скидів з Дністровського водосховища з 85 до 75 м³/с до кінця місяця. Початково об’єм скорочували зі 100 до 85 м³/с. 100 м³/с є звичайною нормою, що закріплена у двосторонній угоді від червня 2024 року.

Речник уряду Молдови Думитру Чорич зазначив, що українська сторона початково просила про ще більше скорочення – до 50 м³/с.

"Через посуху та відсутність опадів рівень води у Дністровському водосховищі, який зазвичай становить близько 123 метрів, наближається до 112 метрів, що є критичним рівнем", – зазначив речник.

Ще в середині серпня у Міністерстві довкілля Молдови заявили про історично низький рівень води у Дністровському водосховищі.

Режим роботи водосховища прямо впливають на екосистему і водопостачання Молдови, тому Київ і Кишинів координують кроки у цьому питанні.

Від дністровської води залежить водопостачання Кишинева. Посадовцям доводиться технічно адаптувати водозабір до нових реалій, тому що стація розрахована на рівень води 9 метрів, а зараз він знизився вже до 8,3 метра.

Раніше цього тижня у Молдові продовжили особливий режим через складну ситуацію з водою та енергією.

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