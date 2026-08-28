Украина и Молдова из-за засухи дополнительно сократили сброс воды из Днестровского водохранилища

Украина и Молдова в связи с критическим обмелением Днестра договорились о новом сокращении сбросов из Днестровского водохранилища.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Днестровская комиссия, в состав которой входят представители Молдовы и Украины, в связи с водной ситуацией на Днестре согласовала новые объемы сбросов с Днестровского водохранилища – с нынешних 75 м³/с до 60 м³/с, предварительно на две недели.

С 11 августа Украина сократила объемы сбросов из Днестровского водохранилища с 85 до 75 м³/с до конца месяца. Первоначально объем сокращали со 100 до 85 м³/с. 100 м³/с – это обычная норма, закрепленная в двустороннем соглашении от июня 2024 года.

Пресс-секретарь правительства Молдовы Думитру Чорич отметил, что украинская сторона изначально просила о еще большем сокращении – до 50 м³/с.

"Из-за засухи и отсутствия осадков уровень воды в Днестровском водохранилище, который обычно составляет около 123 метров, приближается к 112 метрам, что является критическим уровнем", – отметил пресс-секретарь.

Еще в середине августа в Министерстве окружающей среды Молдовы заявили об исторически низком уровне воды в Днестровском водохранилище.

Режим работы водохранилища напрямую влияет на экосистему и водоснабжение Молдовы, поэтому Киев и Кишинев координируют свои действия в этом вопросе.

От воды Днестра зависит водоснабжение Кишинева. Чиновникам приходится технически адаптировать водозабор к новым реалиям, так как станция рассчитана на уровень воды 9 метров, а сейчас он снизился уже до 8,3 метра.

Ранее на этой неделе в Молдове продлили особый режим из-за сложной ситуации с водой и энергией.

Читайте также: Дунай на грани: как жара и обмеление ключевой реки создали проблемы для Европы.