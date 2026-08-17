У Молдові заявили про рекордний мінімум води в Дністровському водосховищі

У Міністерстві довкілля Молдови заявили про історично низький рівень води у Дністровському водосховищі.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

17 серпня у Міндовкілля Молдови оголосили, що рівень води у Дністровському водосховищі сягнув історичного мінімуму. Напередодні приплив води складав 23 кубометри на секунду, скид у бік Молдови залишається на рівні 75 кубометрів на секунду.

За даними відомства, за перші 10 днів серпня середньодобовий приплив складав 38 кубометрів на секунду.

"Це дуже серйозний сигнал. Вкрай низький рівень води впливає на всю екосистему Дністра, на спроможність річки підтримувати природний баланс, а також на водопостачання населення", – зазначили у міністерстві.

У відомстві закликали громадян ощадливо використовувати воду та зазначили, що постійно відстежують ситуацію і співпрацюють з Україною.

З 11 серпня Україна скоротила об’єми скидів з Дністровського водосховища з 85 до 75 кубометрів на секунду до кінця місяця – після того, як початково його скорочували зі 100 до 85 кубометрів на секунду.

У Молдові з 28 липня запровадили 30-денний режим підвищеної готовності в енергетичній та гідрологічній сфері.

В уряді попередили, що у разі подальшого погіршення водної ситуації на Дністрі будуть запроваджуватися обмеження на використання води для непріоритетних потреб – як деяких видів зрошування, промислових процесів, миття поверхонь.

Рівень води у Рейні в Німеччині продовжує знижуватися і днями оновив рекордний мінімум.

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