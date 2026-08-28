ЄС 1 вересня повернеться до підготовки відкриття кластерів 2 та 3 для України і Молдови

Після завершення літньої перерви робоча група Ради ЄС з питань розширення (COELA) у вівторок, 1 вересня, розгляне питання затвердження результатів скринінгу перемовних кластерів 2 та 3 для України та Молдови.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі стало відомо з власних джерел в ЄС.

У Раді ЄС поновлять підготовку до відкриття кластерів 2 та 3 для України та Молдови.

1 вересня робоча група Ради ЄС з питань розширення першим питанням порядку денного розгляне результати скринінгу перемовних кластерів 2 та 3 для України та Молдови та має намір їх затвердити, що розпочне формальний процес підготовки до їх відкриття.

Як повідомляла "Європейська правда", попередня спроба затвердити результати скринінгу 22 липня 2026 року була провалена через позицію Угорщини, що була готова дати "зелене світло" лише просуванню вперед по кластеру №3 і лише для Молдови.

Нагадаємо, у Брюсселі 14 липня для України був відкритий 6-й перемовний кластер "Зовнішні відносини", причому тодішній віцепремʼєр з питань євроінтеграції Тарас Качка запевнив що відкриття решти чотирьох кластерів не відкладають на "після літа".

Угорщина раніше блокувала відкриття для України кластерів 2-6 на технічному рівні, але досить швидко погодилась зняти вето з кластера 6.

Детальніше на цю тему – у статті Чого хоче Угорщина. Все про переговори з ЄС, угорське вето та відкритий шостий кластер.