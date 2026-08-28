1 сентября ЕС возобновит подготовку к открытию кластеров 2 и 3 для Украины и Молдовы

По окончании летних каникул рабочая группа Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) во вторник, 1 сентября, рассмотрит вопрос об утверждении результатов скрининга переговорных кластеров 2 и 3 для Украины и Молдовы.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" в Брюсселе стало известно из собственных источников в ЕС.

В Совете ЕС возобновят подготовку к открытию кластеров 2 и 3 для Украины и Молдовы.

1 сентября рабочая группа Совета ЕС по вопросам расширения первым пунктом повестки дня рассмотрит результаты скрининга переговорных кластеров 2 и 3 для Украины и Молдовы и намерена их утвердить, что положит начало формальному процессу подготовки к их открытию.

Как сообщала "Европейская правда", предыдущая попытка утвердить результаты скрининга 22 июля 2026 года провалилась из-за позиции Венгрии, которая была готова дать зеленый свет только продвижению по кластеру №3 и только для Молдовы.

Напомним, что 14 июля в Брюсселе для Украины был открыт 6-й переговорный кластер "Внешние отношения", причем тогдашний вице-премьер по вопросам евроинтеграции Тарас Качка заверил, что открытие остальных четырех кластеров не откладывается на "после лета".

Венгрия ранее блокировала открытие для Украины кластеров 2–6 на техническом уровне, но довольно быстро согласилась снять вето с кластера 6.

Подробнее на эту тему – в статье Чего хочет Венгрия. Все о переговорах с ЕС, венгерском вето и открытом шестом кластере.