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Болгарія і Латвія отримали перші виплати за програмою ЄС SAFE

Новини — П'ятниця, 28 серпня 2026, 17:17 — Марія Ємець

Болгарія і Латвія отримали свої перші транші за програмою ЄС з підтримки переозброєння SAFE.

Про це повідомили у пресслужбі Єврокомісії, пише "Європейська правда".

У Єврокомісії оголосили про отримання Болгарією та Латвією перших платежів у межах програми SAFE – 489,3 млн євро для Болгарії та 524,7 млн євро для Латвії. 

Ці платежі складають приблизно 15% сум, які вони мають отримати загалом (3,3 млрд євро та 3,5 млрд євро відповідно). 

"Цими першими платежами у межах SAFE ми допомагаємо Болгарії і Латвії прискорити ключові інвестиції в оборонній сфері, посилюючи їхню оборонну готовність і стійкість. Ми діємо швидко й рішуче для підтримки країн східного флангу ЄС", – зазначив єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс. 

Раніше цього тижня Румунія отримала свою першу виплату у межах SAFE в розмірі 2,5 млрд євро.  

Єврокомісія у 2026 році оголосить другий конкурс заявок у межах оборонної програми SAFE, щоб розподілити кошти, які не використають інші держави-члени, Польща вже заявила про свою зацікавленість.

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