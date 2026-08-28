Болгарія і Латвія отримали перші виплати за програмою ЄС SAFE

Болгарія і Латвія отримали свої перші транші за програмою ЄС з підтримки переозброєння SAFE.

Про це повідомили у пресслужбі Єврокомісії, пише "Європейська правда".

У Єврокомісії оголосили про отримання Болгарією та Латвією перших платежів у межах програми SAFE – 489,3 млн євро для Болгарії та 524,7 млн євро для Латвії.

Ці платежі складають приблизно 15% сум, які вони мають отримати загалом (3,3 млрд євро та 3,5 млрд євро відповідно).

"Цими першими платежами у межах SAFE ми допомагаємо Болгарії і Латвії прискорити ключові інвестиції в оборонній сфері, посилюючи їхню оборонну готовність і стійкість. Ми діємо швидко й рішуче для підтримки країн східного флангу ЄС", – зазначив єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс.

Раніше цього тижня Румунія отримала свою першу виплату у межах SAFE в розмірі 2,5 млрд євро.

Єврокомісія у 2026 році оголосить другий конкурс заявок у межах оборонної програми SAFE, щоб розподілити кошти, які не використають інші держави-члени, Польща вже заявила про свою зацікавленість.