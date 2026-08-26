ЄС виплатив Румунії перші 2,5 млрд євро на оборону в рамках SAFE

У середу, 26 серпня, Румунія отримала першу виплату в розмірі 2,5 млрд євро на посилення оборонних спроможностей та інвестиції в оборонну промисловість у межах оборонного інструменту SAFE.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, повідомила пресслужба Європейської комісії.

Румунії перерахували перші 2,5 млрд євро з механізму SAFE на посилення власної обороноспроможності.

"Сьогодні Румунія отримала свою першу виплату в розмірі 2,5 млрд євро в межах оборонного інструменту Security Action for Europe (SAFE), що становить 15% від загального обсягу виділених їй 16,7 млрд євро", – повідомили в Єврокомісії.

У Брюсселі переконані, що це фінансування допоможе Румунії "пришвидшити пріоритетні оборонні інвестиції, зміцнити стійкість і модернізувати свої військові спроможності відповідно до спільних європейських цілей".

"Це фінансування зміцнить оборонні спроможності та промислову базу Румунії, водночас сприяючи загальній безпеці Європи. SAFE є чіткою демонстрацією нашої твердої відданості європейській безпеці, а також стійкості й обороні нашого Східного флангу", – наголосив європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.

Нагадаємо, SAFE – фінансовий інструмент на загальну суму в 150 млрд євро, який надає позики державам-членам ЄС на інвестиції в оборонні потужності та спільні закупівлі боєприпасів, ракет, систем протиповітряної оборони та наземних бойових систем, вироблених у межах ЄС.

SAFE є частиною плану Європейської комісії ReArm Europe/Readiness 2030, який має на меті мобілізувати понад 800 млрд євро оборонних інвестицій у всьому Європейському Союзі.

Як повідомляла "Європейська правда", участь Румунії в програмі SAFE зустрілась з опором з боку групи депутатів парламенту, який довелося усунути рішенням Конституційного суду.

Тим часом Єврокомісія ще 2026 року планує оголосити другий конкурс заявок у межах оборонної програми SAFE, щоб розподілити кошти, які не використають інші держави-члени – і щодо цього вже висловила зацікавленість Польща, яка першою з країн ЄС підписала угоду про позику на понад 40 млрд євро.