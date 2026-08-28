Болгария и Латвия получили первые выплаты в рамках программы ЕС SAFE

Болгария и Латвия получили свои первые транши в рамках программы ЕС по поддержке перевооружения SAFE.

Об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

В Еврокомиссии объявили о получении Болгарией и Латвией первых платежей в рамках программы SAFE – 489,3 млн евро для Болгарии и 524,7 млн евро для Латвии.

Эти платежи составляют примерно 15% от сумм, которые они должны получить в целом (3,3 млрд евро и 3,5 млрд евро соответственно).

"Этими первыми выплатами в рамках SAFE мы помогаем Болгарии и Латвии ускорить ключевые инвестиции в оборонную сферу, укрепляя их оборонную готовность и устойчивость. Мы действуем быстро и решительно для поддержки стран восточного фланга ЕС", – отметил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

Ранее на этой неделе Румыния получила свою первую выплату в рамках SAFE в размере 2,5 млрд евро.

Еврокомиссия в 2026 году объявит второй конкурс заявок в рамках оборонной программы SAFE, чтобы распределить средства, которые не будут использованы другими государствами-членами; Польша уже заявила о своей заинтересованности.