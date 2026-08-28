Яку небезпеку несе перемога ультраправих у центрі Німеччини і що з цим робити

Наприкінці липня британське видання The Telegraph опублікувало матеріал про секретні плани уряду Фрідріха Мерца на випадок, якщо окремі німецькі землі спробують перешкоджати виконанню оборонних планів НАТО у разі загрози російської агресії.

Йдеться передусім про Саксонію-Ангальт і Мекленбург-Передню Померанію, де на вересневих земельних виборах прогнозують високий результат ультраправої "Альтернативи для Німеччини" ("АдН").

Якщо "АдН" здобуде абсолютну більшість і сформує уряд хоча б в одній із цих земель, це може дозволити створювати бюрократичні перешкоди для переміщення військ і техніки НАТО та сповільнювати їхнє перекидання до східного флангу Альянсу.

Потенційне одноосібне правління "АдН" матиме наслідки, значно ширші за питання військової логістики.

Більше про це – в статті журналістки "Європейської правди" Христини Бондарєвої "Альтернатива" за крок до влади: як ультраправі можуть розхитати Німеччину та нашкодити Україні. Далі – стислий її виклад.

Перший шанс самостійно сформувати уряд "Альтернатива для Німеччини" отримає 6 вересня, на виборах до ландтагу в Саксонії-Ангальт (вибори у Мекленбурзі-Передній Померанії пройдуть пізніше, за два тижні).

Підтримка партії за останні п'ять років тут зросла вдвічі, але це не гарантують "АдН" абсолютної більшості у ландтагу. Та, відповідно, можливості сформувати уряд.

Але якщо вони отримають на виборах достатньо для самостійного формування уряду, то буде історичним прецедентом для Німеччини. Ультраправі отримають повний контроль над виконавчою владою землі, а кандидат партії Ульріх Зігмунд, якого видання Spiegel назвало "найнебезпечнішою людиною країни", стане прем'єр-міністром.

Прихід до влади "АдН" в Саксонії-Ангальт на чолі з Ульріхом Зігмундом може запустити серйозне протистояння між новим урядом землі та федеральною владою та іншими німецькими землями. І стосуватиметься воно передусім чутливих даних.

У Берліні та кількох столицях земель вже зараз неформально обговорюють, як "закрити очі та вуха" ультраправим.

Водночас повністю виключити Саксонію-Ангальт з обміну даними спецслужб буде неможливо. Зокрема, через необхідність забезпечувати громадську безпеку та запобігати терактам.

Якщо "АдН" справді прийде до влади, Берлін майже напевно буде змушений вживати суттєвих запобіжних заходів у сфері безпеки закритих даних. Бо якщо союзники Німеччини запідозрять, що через уряд "АдН" критично важлива інформація може потрапити до Росії, вони просто припинять передавати Берліну такі дані.

Крім того, у разі приходу "АдН" до влади постане питання, наскільки федеральний уряд та його союзники зможуть покладатися на земельну владу в критичний момент.

Проросійський уряд "АдН", вважають у Берліні, може затягувати видачу дозволів на перевезення важкої техніки, не надавати військовим пріоритету на місцевих дорогах чи повільно виділяти поліцейські ресурси він цілком здатний. Для НАТО це критично.

Тому уряд Фрідріха Мерца вже зараз опрацьовує сценарії на випадок, якщо окрема земля спробує перешкодити федеральній оборонній політиці.

Йдеться, зокрема, про механізми, які б дозволили обмежити повноваження урядів "бунтівних" земель у разі кризи.

Великий успіх "АдН" у Саксонії-Ангальт матиме серйозні політичні наслідки для канцлера Фрідріха Мерца, який вже перебуває під політичним тиском та чия популярність регулярно встановлює нові антирекорди.

На тлі перемоги ультраправих голоси за перегляд "брандмауера" (домовленість не співпрацювати з ультраправими) майже напевно стануть гучнішими. Власне, такі сигнали вже є.

Взаємодія Берліна з політично специфічною землею, зростання підтримки "АдН" та дискусії про майбутнє самого канцлера можуть послабити політичні позиції Німеччини в Європі, що вплине і на підтримку України.

Більше – в матеріалі Христини Бондарєвої "Альтернатива" за крок до влади: як ультраправі можуть розхитати Німеччину та нашкодити Україні.