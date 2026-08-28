Какую опасность представляет победа ультраправых в центре Германии и что с этим делать

В конце июля британское издание The Telegraph опубликовало материал о секретных планах правительства Фридриха Мерца на случай, если отдельные немецкие земли попытаются препятствовать выполнению оборонных планов НАТО в случае угрозы российской агрессии.

Речь идет прежде всего о Саксонии-Анхальт и Мекленбурге-Передней Померании, где на сентябрьских земельных выборах прогнозируют высокий результат ультраправой "Альтернативы для Германии" ("АдГ").

Если "АдГ" получит абсолютное большинство и сформирует правительство хотя бы в одной из этих земель, это может позволить создавать бюрократические препятствия для перемещения войск и техники НАТО и замедлять их переброску на восточный фланг Альянса.

Потенциальное единоличное правление "АдГ" будет иметь последствия, значительно выходящие за рамки вопросов военной логистики.

Подробнее об этом – в статье журналистки "Европейской правды" Кристины Бондаревой "Альтернатива" в шаге от власти: как ультраправые могут раскачать Германию и навредить Украине. Далее – краткое изложение статьи.

Первый шанс самостоятельно сформировать правительство "Альтернатива для Германии" получит 6 сентября на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт (выборы в Мекленбурге-Передней Померании пройдут позже, через две недели).

Поддержка партии за последние пять лет здесь выросла вдвое, но это не гарантируют "АдГ" абсолютного большинства в ландтаге. И, соответственно, возможности сформировать правительство.

Но если они наберут на выборах достаточно голосов для самостоятельного формирования правительства, это станет историческим прецедентом для Германии. Ультраправые получат полный контроль над исполнительной властью земли, а кандидат партии Ульрих Зигмунд, которого издание Spiegel назвало "самым опасным человеком страны", станет премьер-министром.

Приход к власти "АдГ" в Саксонии-Анхальт во главе с Ульрихом Зигмундом может вызвать серьезное противостояние между новым правительством земли и федеральными властями, а также другими немецкими землями. И касаться оно будет прежде всего конфиденциальных данных.

В Берлине и нескольких столицах федеральных земель уже сейчас неформально обсуждают, как "закрыть глаза и уши" перед ультраправыми.

В то же время полностью исключить Саксонию-Анхальт из обмена данными спецслужб будет невозможно. В частности, из-за необходимости обеспечивать общественную безопасность и предотвращать террористические акты.

Если "АдГ" действительно придет к власти, Берлин почти наверняка будет вынужден принимать существенные меры предосторожности в сфере безопасности закрытых данных. Ведь если союзники Германии заподозрят, что из-за правительства "АдГ" критически важная информация может попасть в Россию, они просто перестанут передавать Берлину такие данные.

Кроме того, в случае прихода "АдГ" к власти встанет вопрос, насколько федеральное правительство и его союзники смогут полагаться на власти земель в критический момент.

Пророссийское правительство "АдГ", как считают в Берлине, может затягивать выдачу разрешений на перевозку тяжелой техники, не предоставлять военным приоритет на местных дорогах или медленно выделять полицейские ресурсы – он вполне способен на это. Для НАТО это критично.

Поэтому правительство Фридриха Мерца уже сейчас разрабатывает сценарии на случай, если какая-либо земля попытается помешать реализации федеральной оборонной политики.

Речь идет, в частности, о механизмах, которые позволили бы ограничить полномочия правительств "мятежных" земель в случае кризиса.

Большой успех "АдГ" в Саксонии-Анхальт будет иметь серьезные политические последствия для канцлера Мерца, который уже находится под политическим давлением и чья популярность регулярно устанавливает новые антирекорды.

На фоне победы ультраправых голоса за пересмотр "брандмауэра" (договоренность не сотрудничать с ультраправыми) почти наверняка станут громче. Собственно, такие сигналы уже есть.

Взаимодействие Берлина с политически специфической землей, рост поддержки "АдГ" и дискуссии о будущем самого канцлера могут ослабить политические позиции Германии в Европе, что повлияет и на поддержку Украины.

Подробнее – в материале Кристины Бондаревой "Альтернатива" в шаге от власти: как ультраправые могут раскачать Германию и навредить Украине.