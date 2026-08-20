Популярність Мерца встановила новий антирекорд

Згідно з новим опитуванням, популярність канцлера Німеччини Фрідріха Мерца серед виборців продовжує знижуватися.

Про це свідчать результати опитування Politbarometer телеканалу ZDF за серпень, передає "Європейська правда".

Канцлер отримав оцінку -1,9 за шкалою від +5 до -5 у відповідь на запитання: "Що ви думаєте про Мерца?"

За даними телеканалу, це особистий антирекорд для Мерца. Наприкінці липня канцлер отримав оцінку -1,5 в опитуванні, проведеному дослідницькою групою Wahlen. Незадоволеність діяльністю канцлера також досягла нового максимуму: 75% опитаних висловили незадоволення, а 20% – задоволення.

Міністр оборони Борис Пісторіус продовжує очолювати рейтинг популярності з оцінкою 1,3. Лідер СДПН і віцеканцлер Ларс Клінгбайль залишається в мінусі з незмінним показником -0,6. На останньому місці в десятці лідерів перебуває лідерка "Альтернатива для Німеччини" Аліса Вайдель з показником -2,5.

Згідно з опитуванням, існують також серйозні сумніви щодо підтримки Фрідріха Мерца всередині його власної партії. 80% опитаних, у тому числі 67% прихильників ХДС/ХСС, вважають, що ХДС не підтримує свого партійного голову повною мірою.

Дослідницька група Wahlen із Мангайму провела опитування 1 319 виборців, які мають право голосу, у період з 17 по 19 серпня – телефоном та онлайн.

Інше опитування показало, що більшість німців не довіряють жодній з партій.

Ще одне нещодавнє опитування показало, що "Альтернатива для Німеччини" продовжує значно випереджати блок ХДС/ХСС канцлера Фрідріха Мерца.