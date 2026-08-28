Зеленський: Україна отримала від США інформацію про зустрічі в Москві

Президент Володимир Зеленський ввечері 28 серпня заявив, що Україна отримала від американської сторони інформацію щодо зустрічей у Москві, які відбулися цими днями.

Про це він сказав під час свого вечірнього звернення, пише "Європейська правда".

Президент України подякував американській стороні за необхідну "тональність розмови з Росією".

"Ми сьогодні отримали інформацію від американської сторони по зустрічах у Москві, які відбулися цими днями. Там був ряд зустрічей. І ми говорили напередодні, ми говорили й зараз з американською стороною. Я дякую за інформацію і за необхідну тональність розмови з Росією", – сказав він.

Зеленський наголосив, що Україна цінує "узгодженість кроків і те, що Америка просуває цілком реалістичне бачення, що треба робити й що треба зробити".

"Росія має закінчити свою війну, треба створити всі умови, щоб це було", – додав він.

Більше деталей щодо того, про які саме зустрічі йде мова, президент не надав.

Водночас варто зауважити, що днями директор ЦРУ Джон Реткліфф відвідав Москву. Американський президент Дональд Трамп після цього висловив надію, що з візиту американського директора ЦРУ до Москви "можливо, щось вийде".

В Кремлі заявили, що візит глави ЦРУ пов’язаний із контактами між спецслужбами РФ і США.

А ЗМІ писали, що Реткліфф під час таємного візиту до Москви начебто поділився своєю песимістичною оцінкою стану російської війни проти України та закликав росіян укласти угоду, перш ніж їхнє військове й економічне становище погіршиться.

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