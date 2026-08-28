Вучич готовий забезпечити поховання у Сербії засудженого за геноцид Младича

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що якщо родина померлого у тюрмі в Гаазі воєнного злочинця Ратко Младича захоче поховати його у Сербії, офіційний Белград забезпечить повне сприяння.

Як повідомляє "Європейська правда", його цитує РТС.

Вучич заявив, що якщо родина покійного лідера боснійських сербів Ратко Младича захоче, щоб його поховали на території Сербії, Белград організує це – проте поки що нічого конкретного не вирішено.

"Тепер ми бачимо, що Гаага прагнула смерті Младича за гратами, вони не хотіли дати генералу померти у Сербії, померти там, де він хотів. Це нецивілізована поведінка, без прецедентів і виправдання", – заявив сербський президент.

Він також дорікнув, що "усіх причетних до злочинів проти сербів на території Югославії завжди виправдовували".

Нагадаємо, у липні 2021 року Ратко Младича за фінальним вироком засудили до довічного ув’язнення за серію воєнних злочинів і злочинів проти людяності під час війни у Боснії 1992-95 років, у тому числі за облогу Сараєва і геноцид у Сребрениці.

Навесні 2026 року захист Младича повторно просив про його дострокове звільнення або переведення з в’язниці у Гаазі до медичного закладу в Сербії, оскільки його життя добігає кінця, однак суд відхилив це клопотання.

27 серпня стало відомо про його смерть в ув’язненні у 85-річному віці.

Младич був командиром сербської армії у війні в Боснії в 1992-1995 роках. Його заарештували у 2011 році в Сербії, а потім екстрадували до Гааги. Він був генералом в армії колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджича, також засудженого до довічного ув'язнення за геноцид у Сребрениці. Частина сербських націоналістів, втім, вважають його героєм.

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