У Фінляндії розкрили деталі співпраці зі Швецією у захисті від дронів

Швеція направить винищувачі JAS 39 Gripen своїх Повітряних сил та корвети класу Visby ВМС до Фінляндії, щоб допомогти їй посилити патрулювання повітряного простору на тлі інцидентів з дронами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили у Збройних силах Фінляндії.

Перед цим країни анонсували поглиблення співпраці з метою "зміцнення контролю та захисту територіальної цілісності Фінляндії".

Як зазначили у фінській армії, Швеція братиме участь у патрулюванні повітряного простору країни за допомогою винищувачів JAS 39 Gripen, а також розгорне корвети класу Visby у Балтійському морі.

Шведська техніка, зокрема, посилює потенціал повітряного спостереження, що дозволяє Фінляндії у разі потреби звільнити власні ресурси Збройних сил для забезпечення оборонної спроможності.

Очікується, що співпраця триватиме щонайменше до кінця року.

Як пояснили у Збройних силах, Фінляндія не перебуває під прямою військовою загрозою, однак в сотанні місяці зазнала вторгнення у її повітряний простір дронів, якими Україна атакує цілі на території Росії. Саме тому країна потребує посилення оборонних спроможностей у патрулюванні неба.

14 серпня Збройні сили Фінляндії вводили обмеження на авіаційний та морський рух у східній частині Фінської затоки через можливу загрозу безпілотників.

Нагадаємо, уряд Фінляндії готує спеціальну пам'ятку для мешканців країни з інструкціями щодо дій у разі загрози дронів.

Повідомляли також, що Фінляндія закупить системи ППО малої дальності шведського виробника Saab.