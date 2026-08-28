У Бельгії з 1 вересня запровадять шоломи для водіїв електросамокатів

Бельгія з 1 вересня запровадить обов’язкове носіння шоломів для водіїв швидкісних електросамокатів.

Про це повідомило бельгійське міністерство, цитує Politico, пише "Європейська правда".

Як зазначається, шоломи стануть обов’язковими для користувачів моторизованих засобів особистого транспорту з максимальною швидкістю, що "перевищує 20 кілометрів на годину", незалежно від того, з якою швидкістю вони фактично рухаються.

Водії можуть носити як шолом для мопеда, так і велосипедний шолом, за умови, що він захищає "скроні та потилицю".

Міністерство вказало на все більше доказів щодо серйозних травм, отриманих у результаті ДТП з електросамокатами.

"Міжнародні дослідження, медична статистика та статистика ДТП вказують на одне й те саме", – йдеться у заяві.

Повідомлялося, що в Німеччині різко зросла кількість ДТП за участю електросамокатів, що призвели до травм або смерті: у 2025 році поліція зареєструвала близько 16 500 таких випадків.

У липні німецький Бундестаг проголосував за впровадження суворіших правил для компаній, що займаються прокатом електросамокатів.

11 серпня писали, що у Парижі посилюють правила руху для користувачів таких транспортних засобів, як електричні самокати, сегвеї та електричні скейтборди, оскільки кількість аварій за участю таких пристроїв у французькій столиці продовжує зростати.