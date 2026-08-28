ЗМІ: хакери вимагають у Берліна викуп після кібератаки на урядові відомства

За масштабною кібератакою на земельну мережу Берліна, ймовірно, стоїть відоме угруповання хакерів-вимагачів Rhysida, яке вимагає від влади 30 біткоїнів (близько 2 млн євро) й погрожують оприлюднити викрадені дані у разі відмови від сплати.

Про це стало відомо Spiegel, пише "Європейська правда".

Інформація про вимогу з’явилася на сторінці Rhysida у даркнеті, де угруповання публікує дані своїх жертв. Хакери стверджують, що під час атаки викрали майже 6 терабайтів інформації.

Окрім цього, на сторінці також запущено таймер зворотного відліку. Станом на п’ятницю він показував, що Берліну залишився приблизно тиждень на сплату викупу. В іншому разі угруповання погрожує оприлюднити викрадені матеріали.

За даними хакерів, серед викраденої інформації можуть бути дані майже 80 тисяч справ про адміністративні правопорушення, понад 46 500 контрактів, документи судів, відомості про об’єкти критичної інфраструктури, плани дій у надзвичайних ситуаціях, паролі та майже 6 тисяч файлів з обліковими даними для входу.

Хакери вже опублікували фрагменти окремих документів як доказ своїх заяв. Водночас повний масштаб витоку наразі незалежно не підтверджений.

Після зустрічі з представниками органів безпеки керівний мер Берліна Кай Вегнер та сенаторка з питань внутрішніх справ і спорту Іріс Шпрангер заявили, що не піддадуться шантажу.

"Земля Берлін не піддасться шантажу. Берлінське управління кримінальної поліції, прокуратура та федеральні органи безпеки тісно співпрацюють, щоб якнайшвидше розслідувати справу щодо ймовірних виконавців кібератаки на мережу федеральної землі Берлін", – акцентувала вона.

Як зазначається, група Rhysida відома атаками на державні установи та великі організації. Серед її попередніх жертв були Британська бібліотека, німецька організація Welthungerhilfe та міська адміністрація Штутгарта.

Нещодавно прокуратура Парижа заявила про початок розслідування після хакерської атаки на платформу податкової служби, яка торкнулася 678 000 облікових записів.

Також у Польщі повідомляли про витік даних майже 19 мільйонів людей внаслідок кібератаки.