СМИ: хакеры требуют от Берлина выкуп после кибератаки на правительственные ведомства

За масштабной кибератакой на земельную сеть Берлина, вероятно, стоит известная группировка хакеров-вымогателей Rhysida, которая требует от властей 30 биткоинов (около 2 млн евро) и угрожает обнародовать похищенные данные в случае отказа от выплаты.

Об этом стало известно Spiegel, пишет "Европейская правда".

Информация о требовании появилась на странице Rhysida в даркнете, где группировка публикует данные своих жертв. Хакеры утверждают, что во время атаки похитили почти 6 терабайт информации.

Кроме того, на странице также запущен таймер обратного отсчёта. По состоянию на пятницу он показывал, что у Берлина осталось примерно неделя на выплату выкупа. В противном случае группировка угрожает обнародовать похищенные материалы.

По данным хакеров, среди похищенной информации могут быть данные почти 80 тысяч дел об административных правонарушениях, более 46 500 контрактов, судебные документы, сведения об объектах критической инфраструктуры, планы действий в чрезвычайных ситуациях, пароли и почти 6 тысяч файлов с учетными данными для входа.

Хакеры уже опубликовали фрагменты отдельных документов в качестве доказательства своих заявлений. В то же время полный масштаб утечки пока не подтвержден независимыми источниками.

После встречи с представителями органов безопасности мэр Берлина Кай Вегнер и сенатор по вопросам внутренних дел и спорта Ирис Шпрангер заявили, что не поддадутся шантажу.

"Земля Берлин не поддастся шантажу. Берлинское управление уголовной полиции, прокуратура и федеральные органы безопасности тесно сотрудничают, чтобы как можно быстрее расследовать дело в отношении вероятных исполнителей кибератаки на сеть федеральной земли Берлин", – подчеркнула она.

Как отмечается, группа Rhysida известна атаками на государственные учреждения и крупные организации. Среди её предыдущих жертв были Британская библиотека, немецкая организация Welthungerhilfe и городская администрация Штутгарта.

Недавно прокуратура Парижа заявила о начале расследования после хакерской атаки на платформу налоговой службы, которая затронула 678 000 учетных записей.

Также в Польше сообщали об утечке данных почти 19 миллионов человек в результате кибератаки.