Федоров став радником щодо оборонних інновацій міністра оборони Італії

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров прийняв пропозицію міністра оборони Італії Гвідо Крозетто стати його радником щодо оборонних інновацій.

Про це він написав у соцмережах, передає "Європейська правда".

За словами Федорова, на посаді радника Крозетто він буде допомагати Італії розвивати технології сучасної війни, покращувати сферу оборони та адаптуватися до нових "глобальних викликів у сфері безпеки".

"Я глибоко вдячний за цю довіру та стратегічне партнерство. На цій посаді я допомагатиму Італії у впровадженні сучасних військових технологій, зміцненні її оборонного сектору та адаптації до нових глобальних викликів у сфері безпеки", – зазначив він.

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Федоров розповів, що під час зустрічі вони обговорили безпілотники, автономні системи, протиповітряну оборону та розбудову екосистеми оборонних технологій.

"Майбутнє оборони належить країнам, які здатні швидко випробовувати та масштабувати нові рішення, поєднуючи передові технології з потужним виробництвом. Досвід України може стати фундаментом для нової оборонної моделі Європи", – додав він.

Ще наприкінці липня Крозетто розповів, що запропонував Михайлу Федорову посаду радника.

За даними джерел УП, президент Володимир Зеленський пропонував Федорову різні варіанти роботи у владі, зокрема перейти на позицію віцепрем'єра з технологічного розвитку.

Втім, сам Федоров заявляв, що не погодиться на жодну іншу посаду, окрім міністра оборони.

Також варто зазначити, що єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс, коментуючи відставку Федорова, зауважив, що в ЄС викличе запитання, чому такого фахівця замінюють.

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