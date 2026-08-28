Федоров стал советником по оборонным инновациям министра обороны Италии

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров принял предложение министра обороны Италии Гвидо Кроцетто стать его советником по оборонным инновациям.

Об этом он написал в социальных сетях, сообщает "Европейская правда".

По словам Федорова, в качестве советника Кроцетто он будет помогать Италии развивать технологии современной войны, совершенствовать оборонную сферу и адаптироваться к новым "глобальным вызовам в сфере безопасности".

"Я глубоко благодарен за это доверие и стратегическое партнерство. На этой должности я буду помогать Италии во внедрении современных военных технологий, укреплении её оборонного сектора и адаптации к новым глобальным вызовам в сфере безопасности", – отметил он.

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Федоров рассказал, что во время встречи они обсудили беспилотники, автономные системы, противовоздушную оборону и развитие экосистемы оборонных технологий.

"Будущее обороны принадлежит странам, способным быстро тестировать и масштабировать новые решения, сочетая передовые технологии с мощным производством. Опыт Украины может стать фундаментом для новой оборонной модели Европы", – добавил он.

Еще в конце июля Крозетто рассказал, что предложил Михаилу Федорову должность советника.

По данным источников УП, президент Владимир Зеленский предлагал Федорову различные варианты работы во власти, в частности перейти на должность вице-премьера по технологическому развитию.

Впрочем, сам Федоров заявлял, что не согласится ни на какую другую должность, кроме министра обороны.

Также стоит отметить, что еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, комментируя отставку Федорова, заметил, что в ЕС возникнут вопросы, почему такого специалиста заменяют.

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