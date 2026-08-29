Іспанія просить ЄС про допомогу з мігрантами у Сеуті

Іспанія звернулася за допомогою до Європейського агентства з охорони кордонів та берегової охорони (Frontex) щодо обробки мігрантів у північноафриканському анклаві Сеута – майже через місяць після того, як десятки тисяч людей прорвались через кордон з Марокко.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка ​надіслав запит до генеральної директорки Європейської комісії з питань міграції та внутрішніх справ Беате Гміндер з проханням про допомогу від Frontex у перевірці мігрантів, які незаконно перебувають в анклаві.

За даними влади, у Сеуті залишається від 5 000 до 8 000 осіб після того, як 30 липня щонайменше 72 тисяч людей перетнули кордон з Марокко в результаті масового напливу, під час якого на іспанській стороні кордону загинуло 82 мігранти, а Марокко підтвердило ще 14 смертей.

Іспанія також попросила Frontex надати ще 10 співробітників для допомоги у перевірці мігрантів.

Прохання Марласки пролунало на тлі зростання напруженості в Сеуті після серії протестів мешканців, які вимагали, щоб мігранти покинули місто.

Намети, якими користувалися мігранти на пляжі Трамполін, де багато з них розбивали табори, зазнали нападів і були підпалені.

У четвер було затримано дванадцять мігрантів після того, як вони закидали камінням військовий транспортний засіб, поранивши одного солдата та чотирьох мігрантів.

Понад 70 тисяч мігрантів потрапили до Сеути наприкінці липня. Вони діставалися вплав або пішки з сусіднього Марокко під час хаотичного напливу, який призвів до загибелі десятків людей та спровокував нову напругу щодо міграційної політики всередині Європейського Союзу.

Хоча переважна більшість повернулася до Марокко вже за кілька годин, тисячі людей досі залишаються на території анклаву, багато з них живуть просто на вулиці.

Детально про міграційну кризу в Сеуті читайте у статті Подвійна атака на Іспанію: чи втратить Мадрид участь у Шенгені через 50 тисяч мігрантів з Африки.