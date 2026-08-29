Испания просит ЕС о помощи с мигрантами в Сеуте

Испания обратилась за помощью к Европейскому агентству по охране границ и береговой охране (Frontex) в связи с размещением мигрантов в североафриканском анклаве Сеута – почти через месяц после того, как десятки тысяч человек прорвались через границу с Марокко.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка направил запрос генеральному директору Европейской комиссии по вопросам миграции и внутренних дел Беате Гминдер с просьбой о помощи со стороны Frontex в проверке мигрантов, незаконно находящихся в анклаве.

По данным властей, в Сеуте остается от 5 000 до 8 000 человек после того, как 30 июля не менее 72 тысяч человек пересекли границу с Марокко в результате массового наплыва, во время которого на испанской стороне границы погибли 82 мигранта, а Марокко подтвердило еще 14 смертей.

Испания также обратилась к Frontex с просьбой предоставить ещё 10 сотрудников для помощи в проверке мигрантов.

Просьба Марласки прозвучала на фоне роста напряжённости в Сеуте после серии протестов жителей, требовавших, чтобы мигранты покинули город.

Палатки, которыми пользовались мигранты на пляже Трамплин, где многие из них разбивали лагеря, подверглись нападениям и были подожжены.

В четверг были задержаны двенадцать мигрантов после того, как они забросали камнями военный транспорт, ранив одного солдата и четырех мигрантов.

Более 70 тысяч мигрантов попали в Сеуту в конце июля. Они добирались вплавь или пешком из соседнего Марокко во время хаотичного наплыва, который привел к гибели десятков людей и спровоцировал новую напряженность в отношении миграционной политики внутри Европейского Союза.

Хотя подавляющее большинство вернулось в Марокко уже через несколько часов, тысячи людей до сих пор остаются на территории анклава, многие из них живут прямо на улице.

Подробнее о миграционном кризисе в Сеуте читайте в статье Двойная атака на Испанию: потеряет ли Мадрид членство в Шенгенской зоне из-за 50 тысяч мигрантов из Африки.