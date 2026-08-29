В Лондоне крупный пожар вызвал перебои в работе метро и железнодорожного транспорта

В Лондоне в пятницу пожарные тушили крупный пожар возле стадиона "Уэмбли", который привел к перебоям в работе метро и железнодорожного транспорта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Для тушения пожара на предприятии по переработке смешанных отходов, расположенном в промышленной зоне Нисдена, было направлено 20 пожарных машин и около 125 пожарных.

Sky News

По данным Transport for London, движение было полностью приостановлено на всей линии Metropolitan, проходящей вблизи места пожара, а также между станциями "Уэмбли-Парк" и "Вест-Хэмпстед" на линии "Джубили". На остальном участке этой линии наблюдались значительные задержки.

Также было нарушено железнодорожное сообщение со станцией "Лондон-Мерлибон".

Пожар удалось локализовать и взять под контроль к вечеру пятницы. Причина пожара пока неизвестна и расследуется.

Сообщалось, что в четверг утром в здании Министерства иностранных дел Литвы произошёл пожар.

А недавно в Испании власти Валенсии приказали эвакуировать деревню Гатова после того, как в результате грозы вспыхнул лесной пожар.