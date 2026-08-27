У будівлі Міністерства закордонних справ Литви сталася пожежа

У четвер вранці в будівлі Міністерстві закордонних справ Литви сталася пожежа.

Про це повідомляє LRT, передає "Європейська правда".

Повідомлення про пожежу в будівлі литовського МЗС надійшло близько о 7:25 ранку за місцевим часом. Речниця пожежно-рятувальної служби повідомила, що з даху будівлі йшов дим.

На місце направили чотири автоцистерни, автодрабину та штабний автомобіль.

Коли пожежники прибули до МЗС, горіла вентиляційна шахта будівлі. Пожежу було швидко локалізовано, вогонь не встиг охопити приміщення, а сама будівля не постраждала. Поранених внаслідок інциденту немає.

За попередніми даними, вогонь виник через несправність електродвигуна у вентиляційній шахті.

У вівторок, 25 серпня, повідомлялося, що протягом кількох годин по всій Греції спалахнуло 39 нових лісових пожеж.

Повідомляли також, що днями в Іспанії влада Валенсії наказала евакуювати село Гатова після того, як у результаті грози спалахнула лісова пожежа.

14 серпня писали, що поблизу хорватського Спліта на півдні країни гасили велику лісову пожежу, що частково зачепила житлові квартали; постраждали понад 30 людей.