ЗМІ: в Угорщині розслідують економічні операції компанії батька Орбана

Головне управління поліції Будапешта проводить розслідування за підозрою у зловживанні службовим становищем щодо компанії батька колишнього прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Про це повідомляє Telex, пише "Європейська правда".

Угорський портал 444.hu з посиланням на заяву Головного управління поліції Будапешта (BRFK) повідомляє, що правоохоронці хочуть з’ясувати, чи справді компанія батька Орбана Dolomit Kft продала за завищеною ціною матеріали компанії V-Híd Zrt для розширення автомагістралі M1, будівництво якої ведеться за рахунок державних коштів.

Ще в березні сайт 444.hu повідомляв про те, що зі шахт Гьожо Орбана вантажівками доставляють каміння для розширення автомагістралі M1.

Будівництво автомагістралі веде компанія V-Híd, що входить до групи компаній одного з найбагатших підприємців Угорщини Лорінца Месароша, а замовником виступає компанія MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., яка отримала від держави концесію на експлуатацію автомагістралі і також належить Лорінцу Месарошу та Ласло Сійю.

Своєю чергою MKIF отримує від держави значні кошти на утримання автомагістралей.

Потім у червні колишній незалежний депутат Національних зборів Акош Хадхазі написав на своїй сторінці у Facebook, що до нього потрапили договори, згідно з якими компанія Dolomit Kft продавала V-Híd камінь для будівництва за ціною, що перевищувала ринкову.

За словами Хадхазі, деякі товари продавалися Месарошу вдвічі дорожче, ніж зазначено в їхньому публічному прайс-листі.

Після публікації Хадхазі юридичний директор Transparency International Міклош Лігеті подав заяву до поліції за підозрою у недобросовісному управлінні, оскільки, хоча без рахунків важко встановити, чи справді мало місце завищення цін, але якщо так, то в разі закупівлі каменю за рахунок державних коштів за ціною, вищою за ринкову, державному майну було завдано матеріальної шкоди.

28 липня писали, що в Угорщині схвалили створення нового агентства, завданням якого є повернення незаконно привласнених державних коштів.

Нещодавно прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його країна планує розширити податкову базу для компаній, скасувавши "вибіркові" податки епохи Орбана.