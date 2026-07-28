Угорщина запускає новий орган для боротьби з корупцією епохи Орбана

В Угорщині схвалили створення нового агентства, завданням якого є повернення незаконно привласнених державних коштів, насамперед тих, що були розтрачені за 16 років правління колишнього прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

У вівторок, 28 липня, угорські депутати схвалили створення Національного агентства з повернення активів, виконавши тим самим одну з ключових антикорупційних обіцянок прем’єр-міністра Петера Мадяра.

Агентство стане основою зусиль нового уряду, спрямованих на притягнення до відповідальності колишніх посадовців епохи Орбана.

Як зазначається, на відміну від антикорупційних органів в інших країнах Європи, новий угорський орган буде об’єднувати повноваження, які зазвичай розподілені між прокуратурою, поліцією, фінансовими слідчими та цивільними адвокатами.

Серед його найширших повноважень – право переймати розслідування корупційних справ інших органів, отримувати доступ до конфіденційних фінансових даних та накладати штрафи у розмірі до 5 млрд форинтів ($16 млн) за перешкоджання розслідуванню.

Агентство матиме повноваження розслідувати злочини, притягати підозрюваних до кримінальної відповідальності, подавати цивільні позови з метою повернення активів і навіть тимчасово брати під контроль компанії, підозрювані у володінні незаконно отриманими державними активами.

Нещодавно Мадяр заявив, що його країна планує розширити податкову базу для компаній, скасувавши "вибіркові" податки епохи Орбана.

Також писали, що уряд Угорщини направив до поліції звіт щодо підозри у нецільовому використанні державних коштів під час закупівлі навчального програмного забезпечення, здійсненої попередньою адміністрацією.