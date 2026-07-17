Мадяр оголосив про перегляд податкової політики

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його країна планує розширити податкову базу для компаній, скасувавши "вибіркові" податки епохи його попередника Віктора Орбана.

Про це він заявив у п’ятницю, 17 липня, цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

За словами Мадяра, заходи включатимуть скасування податкових пільг для транснаціональних компаній, ліквідацію запровадженого за часів Орбана збору на вуглецеві кредити та подвоєння податку для підприємств, які забруднюють повітря.

Окрім цього, уряд планує провести перевірку найбільших забруднювачів і запровадити для них високі збори, щоб "змусити їх" дотримуватися, за його словами, найсуворіших екологічних норм у Європейському Союзі.

"Ми зробимо угорську податкову систему простішою, прозорішою та справедливішою", – заявив Мадяр.

Він додав, що уряд оприлюднить свої рішення пізніше у п’ятницю, 17 липня, а відповідні законодавчі пропозиції того ж дня передасть до парламенту.

Напередодні уряд Угорщини повідомив, що направив до поліції звіт щодо підозри у нецільовому використанні державних коштів під час закупівлі навчального програмного забезпечення, здійсненої попередньою адміністрацією.

Також Мадяр розповів, що зараз ведеться розслідування щодо зв’язків колишнього глави МЗС Петера Сійярто з Росією, але будь-які подробиці з цього приводу поки не розголошуватимуть.