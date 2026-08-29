СМИ: в Венгрии расследуют финансовые операции компании отца Орбана

Главное управление полиции Будапешта проводит расследование по подозрению в злоупотреблении служебным положением в отношении компании отца бывшего премьер-министра Виктора Орбана.

Об этом сообщает Telex, пишет "Европейская правда".

Венгерский портал 444.hu со ссылкой на заявление Главного управления полиции Будапешта (BRFK) сообщает, что правоохранители хотят выяснить, действительно ли компания отца Орбана Dolomit Kft продала по завышенной цене материалы компании V-Híd Zrt для расширения автомагистрали M1, строительство которой ведется за счет государственных средств.

Еще в марте сайт 444.hu сообщал о том, что из шахт Гёжо Орбана грузовиками доставляют камни для расширения автомагистрали M1.

Строительство автомагистрали ведет компания V-Híd, входящая в группу компаний одного из самых богатых предпринимателей Венгрии Лоринца Месароша, а заказчиком выступает компания MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., которая получила от государства концессию на эксплуатацию автомагистрали и также принадлежит Лоринцу Месарошу и Ласло Сийю.

В свою очередь, MKIF получает от государства значительные средства на содержание автомагистралей.

Затем в июне бывший независимый депутат Национального собрания Акош Хадхази написал на своей странице в Facebook, что к нему попали договоры, согласно которым компания Dolomit Kft продавала V-Híd камень для строительства по цене, превышающей рыночную.

По словам Хадхази, некоторые товары продавались Месарошу вдвое дороже, чем указано в их публичном прайс-листе.

После публикации Хадхази юридический директор Transparency International Миклош Лигети подал заявление в полицию по подозрению в недобросовестном управлении, поскольку, хотя без счетов трудно установить, действительно ли имело место завышение цен, но если это так, то в случае закупки камня за счет государственных средств по цене, превышающей рыночную, государственному имуществу был нанесён материальный ущерб.

28 июля сообщалось, что в Венгрии одобрили создание нового агентства, задачей которого является возвращение незаконно присвоенных государственных средств.

Недавно премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что его страна планирует расширить налоговую базу для компаний, отменив "избирательные" налоги эпохи Орбана.