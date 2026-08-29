У Румунії виявили спробу перевезення групи нелегальних мігрантів у фурі

На одному з пунктів митного контролю в Румунії серед вантажу у фурі виявили 15 нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Під час рутинної перевірки фури, що прямувала з Болгарії до Австрії, на румунському пункті митного контролю у місті Калафат у п’ятницю виявили 15 нелегальних мігрантів, громадян Ірану та Іраку.

Формально вантажний фургон був опечатаний, але прикордонники помітили, що туди був можливий доступ. Подальша перевірка виявила серед комерційного вантажу нелегальних мігрантів.

Фура мала румунську реєстрацію, за кермом був громадянин Туреччини.

Затриманих мігрантів передали болгарській стороні. Турецький водій опинився під розслідуванням.

У Латвії на кордоні з Білоруссю нещодавно виявили новий тунель і затримали 28 мігрантів.

Іспанія звернулася до прикордонного агентства ЄС Frontex за допомогою щодо подальших дій з мігрантами, які досі залишаються у її північноафриканському анклаві Сеута.