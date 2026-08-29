В Румынии на границе с Болгарией обнаружили в фуре группу нелегальных мигрантов

На одном из пунктов таможенного контроля в Румынии в контейнере фуры обнаружили 15 нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Во время стандартной проверки грузовика, следовавшего из Болгарии в Австрию, на румынском пункте таможенного контроля в городе Калафат в пятницу обнаружили 15 нелегальных мигрантов, граждан Ирана и Ирака.

Формально грузовой фургон был опечатан, но пограничники заметили, что туда был возможен доступ. Дальнейшая проверка выявила среди коммерческого груза нелегальных мигрантов.

Грузовик имел румынскую регистрацию, за рулем находился гражданин Турции.

Задержанных мигрантов передали болгарской стороне. В отношении турецкого водителя начали расследование.

В Латвии на границе с Беларусью недавно обнаружили новый туннель и задержали 28 мигрантов.

Испания обратилась к пограничному агентству ЕС Frontex за помощью в решении вопроса о дальнейших действиях в отношении мигрантов, которые до сих пор находятся в её североафриканском анклаве Сеута.