СМИ: Берлин планирует прямо объявить РФ ответственной за дрон со взрывчаткой в Лейпциге

Канцлер Германии Фридрих Мерц якобы готовится прямо возложить ответственность на Россию за инцидент с дроном в аэропорту Лейпцига и ответить санкциями.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

По информации издания, Мерц собирается объявить Россию ответственной за появление дрона со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига и ответить на это санкциями, в то время как параллельно готовится также следующий санкционный пакет ЕС.

Публичное заявление якобы планируется на начало следующей недели, когда же состоится заседание Совета ЕС по иностранным делам в Ирландии – однако это может произойти и раньше, если так решит канцлер.

Двое из собеседников сравнивают ожидаемые заявления Берлина с "Zeitenwende 2.0" – вспоминая об объявленном канцлером Олафом Шольцем "переломном моменте" в 2022 году после полномасштабного нападения России на Украину.

По словам одного из источников, в немецком правительстве считают, что после столь серьезного инцидента высылка отдельных российских дипломатов или закрытие "Русского дома" в Берлине уже не будет достаточной мерой – ответом должно стать реальное ужесточение санкций или еще большее усиление военной помощи Украине.

Во вторник Мерц уже заявил, что за инцидент в Лейпциге будут серьезные последствия, однако не назвал виновных.

В правительстве на официальный запрос о комментарии относительно этих планов ответили, что "не хотят вдаваться в спекуляции".

"Единственное, что имеет значение, – это официальный вывод федерального правительства о причастности, который будет сделан по его усмотрению и с учетом всех результатов расследования", – отметил пресс-секретарь.

Напомним, 4 августа в аэропорту "Лейпциг/Галле" обнаружили беспилотник со взрывчаткой рядом с украинским грузовым самолетом "Антонов", который использовался для перевозки военных грузов.

По данным СМИ, органы безопасности Германии практически не сомневаются, что за инцидентом с дроном в аэропорту Лейпцига стоит Москва.

Американская разведка связывает инцидент с Россией; посольство РФ в Берлине назвало инцидент в Лейпциге сфабрикованной провокацией.