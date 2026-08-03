Українська онлайн школа для родин у ЄС: ШІ-консультант і застосунок для батьків

Родини, які живуть у країнах Євросоюзу, розв'язують ту саму задачу: дитина ходить до місцевої школи, а українська програма поступово відходить на другий план. Ліцензована дистанційна школа для 1–11 класів відповідає на це технологіями: до нового навчального року вона готує до запуску віртуального консультанта – анімованого помічника, який має вигляд реальної людини. Застосунок для батьків працює вже з липня.

Консультант, що говорить голосом

Від звичного чат-бота сервіс відрізняється каналом спілкування: користувач не читає відповідь, а бачить і чує її. Запит можна набрати текстом або промовити вголос, і на екрані оживає той самий співрозмовник: голос, міміка та паузи живої розмови. Мову діалогу обирають одразу у вікні. Віджет із консультантом тримається поверх будь-якої сторінки сайту, тож онлайн школа ThinkGlobal покриває ним перший рівень підтримки: вступ, документи, формати, вартість і розклад. Для родин у Європі це знімає різницю в часових поясах: відповідь доступна будь-коли. Розробка триває: команда розширює перелік тем, у яких помічник компетентний. Нові можливості додаватимуть поступово.

Успішність дитини – у смартфоні батьків

Із 7 липня 2026 року доступний ThinkGlobal Parent App – безоплатний застосунок для iPhone та Android. Застосунок показує оцінки, відвідування й результати тестувань у реальному часі, звіти про успішність і баланс, а також дає доступ на платформу з уроками. Батьки бачать реальну картину навчання, навіть коли робочий день у них минає в іншій країні.

Формати на 2026/2027 навчальний рік

Найбільше навантаження дає онлайн школа повного дня – формат, що замінює очну школу. Доступні такі варіанти:

Повний день (1–11 клас) – до 5 живих уроків на день у молодшій школі та до 6 у старшій, математика, англійська й українська щодня.

– до 5 живих уроків на день у молодшій школі та до 6 у старшій, математика, англійська й українська щодня. Друга зміна (1–11 клас) – два живі уроки щодня в другій половині дня, підходить тим, хто вранці вчиться за кордоном.

– два живі уроки щодня в другій половині дня, підходить тим, хто вранці вчиться за кордоном. Базова школа (1–11 клас) – платформа з теорією та контрольними, живі уроки за бажанням.

– платформа з теорією та контрольними, живі уроки за бажанням. Репетитор і літній табір онлайн – точково та на канікули.

У рейтингу НМТ-2025 школа ThinkGlobal посіла перше місце за середнім балом з математики серед дистанційних закладів освіти, а з англійської мови ввійшла до топ-5 усіх шкіл країни (дані УЦОЯО).

Екстернат, коли на дві школи бракує часу

Родинам, у яких дитина вже навчається за місцевою шкільною системою, школа пропонує екстернат: програму проходять власним темпом, контрольні складають онлайн, а за рік можна закрити два класи й отримати свідоцтво державного зразка. Документ лишається в родини назавжди: з ним дитина може продовжити навчання в українській школі після повернення, вступати до українських та закордонних ЗВО або підтверджувати здобутий рівень освіти за кордоном.

Час на перевірку до 1 вересня

Набір стартує вже в серпні, а перший тиждень навчання доступний безоплатно, з реальними уроками й куратором, тож родина ухвалює рішення без поспіху.