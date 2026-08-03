Украинская онлайн школа для семей в ЕС: ИИ-консультант и приложение для родителей

Семьи, живущие в странах Евросоюза, решают одну и ту же задачу: ребенок ходит в местную школу, а украинская программа постепенно отходит на второй план. Лицензированная дистанционная школа для 1–11 классов отвечает на это технологиями: к новому учебному году она готовит к запуску виртуального консультанта – анимированного помощника, который выглядит как реальный человек. Приложение для родителей работает уже с июля.

Консультант, который говорит голосом

От привычного чат-бота сервис отличается каналом общения: пользователь не читает ответ, а видит и слышит его. Запрос можно набрать текстом или произнести вслух, и на экране оживает тот самый собеседник: голос, мимика и паузы живого разговора. Язык диалога выбирают сразу в окне. Виджет с консультантом остается поверх любой страницы сайта, поэтому онлайн школа ThinkGlobal закрывает им первый уровень поддержки: поступление, документы, форматы, стоимость и расписание. Для семей в Европе это снимает разницу в часовых поясах: ответ доступен в любое время. Разработка продолжается: команда расширяет перечень тем, в которых помощник компетентен. Новые возможности будут добавлять постепенно.

Успеваемость ребенка – в смартфоне родителей

С 7 июля 2026 года доступно ThinkGlobal Parent App – бесплатное приложение для iPhone и Android. Приложение показывает оценки, посещаемость и результаты тестирований в реальном времени, отчеты об успеваемости и баланс, а также дает доступ к платформе с уроками. Родители видят реальную картину обучения, даже когда их рабочий день проходит в другой стране.

Форматы на 2026/2027 учебный год

Наибольшую нагрузку дает онлайн школа полного дня – формат, который заменяет очную школу. Доступны такие варианты:

Полный день (1–11 класс) – до 5 живых уроков в день в младшей школе и до 6 в старшей, математика, английский и украинский ежедневно.

– до 5 живых уроков в день в младшей школе и до 6 в старшей, математика, английский и украинский ежедневно. Вторая смена (1–11 класс) – два живых урока ежедневно во второй половине дня, подходит тем, кто утром учится за границей.

– два живых урока ежедневно во второй половине дня, подходит тем, кто утром учится за границей. Базовая школа (1–11 класс) – платформа с теорией и контрольными, живые уроки по желанию.

– платформа с теорией и контрольными, живые уроки по желанию. Репетитор и летний лагерь онлайн – точечно и на каникулы.

В рейтинге НМТ-2025 школа ThinkGlobal заняла первое место по среднему баллу по математике среди дистанционных учебных заведений, а по английскому языку вошла в топ-5 всех школ страны (данные УЦОЯО).

Экстернат, когда на две школы не хватает времени

Семьям, в которых ребенок уже учится по местной школьной системе, школа предлагает экстернат: программу проходят в собственном темпе, контрольные сдают онлайн, а за год можно закрыть два класса и получить свидетельство государственного образца. Документ остается у семьи навсегда: с ним ребенок может продолжить обучение в украинской школе после возвращения, поступать в украинские и зарубежные вузы или подтверждать полученный уровень образования за границей.

Время на проверку до 1 сентября

Набор стартует уже в августе, а первая неделя обучения доступна бесплатно, с настоящими уроками и куратором, поэтому семья принимает решение без спешки.