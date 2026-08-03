На вулицях Сеути все ще лишаються тисячі нелегальних мігрантів

Попри те, що більшість мігрантів, які заполонили іспанську Сеуту, вже добровільно залишили анклав, на вулицях міста досі лишаються тисячі марокканців, і їхнє повернення видається складним завданням.

Про це йдеться у публікації The Objective, повідомляє "Європейська правда".

Нещодавнє рішення Верховного суду забороняє негайне видворення. За даними судових джерел, з якими зв’язались журналісти видання, уряду доведеться ініціювати індивідуальні процедури вислання, які затягнуться на місяці.

"Ми раді, що розпочалися повернення, але в Сеуті поки що не відновлено нормальну ситуацію, ми не перебуваємо в нормальному стані", – заявив лідер Сеути Хуан Хесус Вівас.

За його словами, наразі "є кілька тисяч осіб, яких необхідно репатріювати, і в місті панує атмосфера занепокоєння та тривоги".

Зазначається, що мігранти ховаються в парках та в місцях, де можуть залишитися непоміченими.

Патрулі місцевої поліції та військових прочісують Сеуту з метою переконати прибулих вирушити в дорогу назад, але ті чинять опір.

Неможливість здійснити негайне повернення означає необхідність розпочати процедури репатріації, як це передбачено Законом про іноземців. Висилка не відбувається автоматично, тому необхідно розпочати адміністративну справу.

Національна поліція повинна встановити особу, яка перебуває в країні нелегально, та скласти протокол, про який має бути повідомлено зацікавлену особу. Особа має право на адвоката, у більшості випадків – державного, у разі неможливості оплатити гонорар.

Рішення ухвалює Делегація уряду Сеути, яка може накласти штраф або ухвалити рішення про висилку. Цей процес займає місяці, оскільки, за даними юридичних джерел, Управління у справах іноземців при Делегації уряду Сеути не має достатньої кількості персоналу.

Процес може уповільнитися, якщо потерпілий оскаржить рішення в суді. Або ж процес може затягнутися ще більше, якщо особа подасть прохання про надання притулку в Іспанії. У такому випадку процес репатріації зупиняється, і висилка може затягнутися на два-три роки.

За оцінками влади Іспанії, до Сеути в останні дні липня незаконно потрапили десятки тисяч мігрантів. 31 липня іспанська влада повідомила, що більшість мігрантів уже повернули до Марокко.

22 країни ЄС звернулися до керівництва блоку з вимогою негайної та скоординованої європейської відповіді на події в іспанському анклаві Сеута.

У зв’язку з кризою в Сеуті Ірландія скликала засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ на вівторок, 4 серпня.

Детальніше читайте у статті: Атака на Іспанію в Африці та в ЄС: як Мадрид ризикує Шенгеном через 50 тисяч мігрантів