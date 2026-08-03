Глава Єврокомісії похвалила дії Іспанії під час напливу мігрантів до Сеути

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн високо оцінила дії прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса під час напливу мігрантів до іспанського анклаву Сеута.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в листі фон дер Ляєн до Санчеса, з яким ознайомилось видання Euractiv.

Водночас фон дер Ляєн зазначає, що цей інцидент підкреслює необхідність зміцнення міграційної політики ЄС.

"Як іспанська, так і марокканська влада впоралися з цією ситуацією ефективно й результативно, успішно запобігши нелегальному проникненню мігрантів на материкову частину Іспанії та до Європи", – написала фон дер Ляєн у листі, датованому 3 серпням.

Цей лист став відповіддю на лист, отриманий нею в суботу від прем’єр-міністра Іспанії, у якому він гостро критикував "упередженість" та егоїзм, проявлені іншими європейськими лідерами.

Президентка ЄК додала, що дії Іспанії відіграли вирішальну роль у запобіганні подальшому погіршенню ситуації та уникненні "трагічної й непотрібної загибелі ще більшої кількості людей".

Фон дер Ляєн підтримала побоювання, висловлені лідерами країн, заявивши, що ця криза має стати каталізатором для посилення міграційного контролю в ЄС.

"З цього інциденту випливає, що ми маємо докласти більше зусиль для подальшого зміцнення наших кордонів у критично важливих точках – як за допомогою пильного моніторингу, так і з використанням фізичних бар’єрів там, де це необхідно", – написала вона.

Глава Єврокомісії переконана, що у майбутньому ЄС має "подвоїти зусилля та сконцентрувати їх".

У цьому контексті вона вказала на п’ять конкретних напрямків для вдосконалення. До них належать: тісніша співпраця з місцевою владою; зміцнення зовнішніх кордонів ЄС; створення систем раннього попередження; ліквідація мереж контрабанди та депортація мігрантів у більш оперативному порядку.

Водночас фон дер Ляєн наголосила, що міграційна політика блоку вже працює.

"Доказом ефективності цієї системи є зменшення кількості нелегальних прибуттів до Європи: за останні два роки вона скоротилася на 55%, а з початку поточного року – на 37%", – резюмувала вона.

За оцінками влади Іспанії, до Сеути в останні дні липня незаконно потрапили десятки тисяч мігрантів. 31 липня іспанська влада повідомила, що більшість мігрантів уже повернули до Марокко.

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