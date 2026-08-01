Прем’єр Іспанії у листі до фон дер Ляєн розкритикував реакцію країн ЄС на кризу в Сеуті

Очільник уряду Іспанії Педро Санчес надіслав лист голові Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, у якому висловлює свою "глибоку стурбованість" реакцією деяких європейських урядів після нелегального проникнення близько 50 тисяч мігрантів до іспанського анклаву Сеути цього тижня.

Про лист, як пише "Європейська правда", інформує El Pais.

У листі Санчес стверджує, що Іспанії вдалося менш ніж за 48 годин відновити контроль над кордоном, надати гуманітарну допомогу, повернути "практично всіх" мігрантів, які потрапили до країни нелегально, та запобігти їхньому несанкціонованому переміщенню до інших європейських країн.

За його словами, ці дії здійснювалися в координації з Марокко та за "дуже слабкої підтримки" з боку інших держав-членів.

Очільник уряду Іспанії також захистив міграційну політику Іспанії останніх років, яка, за його словами, дозволила радикально зменшити кількість нелегальних прибуттів і перетворити Іспанію на "другий за безпечністю зовнішній кордон ЄС", попри те, що вона є єдиною державою-членом, яка має сухопутний кордон з Африкою.

Санчес також нагадав, що Іспанія підтримувала інших європейських партнерів під час попередніх міграційних криз, згадуючи про прийом мігрантів, які прибули до Східної Європи через Білорусь у 2021 році та на італійський острів Лампедуза у 2023 році.

У своєму листі він розкритикував те, що деякі уряди запропонували тимчасово виключити Іспанію зі Шенгенської зони. На його думку, така позиція є наслідком "упереджень, фейкових новин, незнання або політичних інтересів" і суперечить європейському праву, гуманітарному праву та принципам солідарності Спільноти.

Крім того, він аргументував, що Сеута не є частиною Шенгенської зони, що практично всі нелегальні мігранти вже повернуті, а Іспанія належить до найменш "дірявих" зовнішніх кордонів ЄС, згідно з даними Frontex.

З огляду на цю ситуацію Санчес звернувся до ірландського головування в Раді Європейського Союзу з проханням терміново скликати позачергову відеоконференцію міністрів внутрішніх справ для координації спільної відповіді та підтвердження того, що захист зовнішніх кордонів є спільною відповідальністю всіх держав-членів.

Також 1 серпня стало відомо, що 22 країни ЄС вимагають негайної та скоординованої європейської відповіді на події в іспанському анклаві Сеута, який зіткнувся із раптовим масовим напливом десятків тисяч нелегалів.

Нагадаємо, в останні дні десятки тисяч мігрантів спробували масово потрапити до іспанського анклаву Сеута з території Марокко. Великій частині з них вдалося прорватися через прикордонні загородження, що спричинило масштабну кризу.

За оцінками влади Сеути, до міста незаконно проникли близько 60 тисяч людей, тоді як Міністерство внутрішніх справ Іспанії повідомило про понад 50 тисяч.

Іспанія залучила армію для підтримки поліції та цивільної гвардії, а уряд звинуватив марокканські сили безпеки у бездіяльності. Згодом влада повідомила, що більшість мігрантів уже повернули до Марокко.