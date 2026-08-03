Глава Еврокомиссии высоко оценила действия Испании во время наплыва мигрантов в Сеуту

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высоко оценила действия премьер-министра Испании Педро Санчеса во время наплыва мигрантов в испанский анклав Сеута.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в письме фон дер Ляйен к Санчесу, с которым ознакомилось издание Euractiv.

В то же время фон дер Ляйен отмечает, что этот инцидент подчеркивает необходимость укрепления миграционной политики ЕС.

"Как испанские, так и марокканские власти справились с этой ситуацией эффективно и результативно, успешно предотвратив нелегальное проникновение мигрантов на материковую часть Испании и в Европу", – написала фон дер Ляйен в письме, датированном 3 августа.

Это письмо стало ответом на письмо, полученное ею в субботу от премьер-министра Испании, в котором он резко критиковал "предвзятость" и эгоизм, проявленные другими европейскими лидерами.

Председатель ЕК добавила, что действия Испании сыграли решающую роль в предотвращении дальнейшего ухудшения ситуации и избежании "трагической и ненужной гибели еще большего числа людей".

Фон дер Ляйен поддержала опасения, высказанные лидерами стран, заявив, что этот кризис должен стать катализатором для усиления миграционного контроля в ЕС.

"Из этого инцидента следует, что мы должны приложить больше усилий для дальнейшего укрепления наших границ в критически важных точках – как с помощью тщательного мониторинга, так и с использованием физических барьеров там, где это необходимо", – написала она.

Глава Еврокомиссии убеждена, что в будущем ЕС должен "удвоить усилия и сконцентрировать их".

В этом контексте она указала на пять конкретных направлений для совершенствования. К ним относятся: более тесное сотрудничество с местными властями; укрепление внешних границ ЕС; создание систем раннего предупреждения; ликвидация сетей контрабанды и депортация мигрантов в более оперативном порядке.

В то же время фон дер Ляйен подчеркнула, что миграционная политика блока уже работает.

"Доказательством эффективности этой системы является сокращение числа нелегальных прибытий в Европу: за последние два года оно сократилось на 55%, а с начала текущего года – на 37%", – резюмировала она.

По оценкам властей Испании, в Сеуту в последние дни июля незаконно проникли десятки тысяч мигрантов.

31 июля испанские власти сообщили, что большинство мигрантов уже возвращены в Марокко.

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