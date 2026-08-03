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У Польщі висунули звинувачення 18-річному українцю після нападу у Вроцлаві

Новини — Понеділок, 3 серпня 2026, 16:27 — Уляна Кричковська-Богданова

У Польщі висунули звинувачення юнаку з України після нападу на 30-річну жінку у Вроцлаві.

Про це сказав речник прокуратури Вроцлава під час спілкування із журналістами, передає RMF24, пише "Європейська правда".

18-річному громадянину України, який 1 серпня напав на жінку у Вроцлаві, висунули звинувачення. Йому інкримінують замах на вбивство 30-річної жінки. Юнаку загрожує довічне ув’язнення.

Речник прокуратури Вроцлава Якуб Длубач повідомив, що молодий чоловік не визнав свою провину. 

Поки що невідомо, чи буде прокуратура вимагати попереднього ув’язнення 18-річного підозрюваного. Одним із факторів, що може це обґрунтувати, є, серед іншого, суворе покарання, яке йому загрожує.

Як повідомлялося, 1 серпня у польському місті Вроцлав 18-річний українець здійснив напад на громадянку Польщі, його затримали правоохоронці.  

Генеральне консульство України у Вроцлаві засудило інцидент.

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