Генконсульство України у Вроцлаві засудило напад українця на польку

Генеральне консульство України у Вроцлаві засудило інцидент, що стався у цьому місті, внаслідок якого тяжкі тілесні ушкодження отримала громадянка Польщі, а правоохоронними органами було затримано громадянина України за підозрою у причетності до цього злочину.

Про це йдеться у повідомленні генконсульства у Facebook, передає "Європейська правда".

"Рішуче засуджуємо будь-які прояви насильства та агресії незалежно від того, хто є їхнім винуватцем чи потерпілим. Особа, яка вчиняє злочин, повинна нести відповідальність відповідно до законодавства Республіки Польща", – йдеться у повідомленні.

У генконсульстві нагадали, що українці, які проживають у Польщі, користуються підтримкою та солідарністю польського суспільства з перших днів повномасштабної російської агресії.

"Кожен громадянин України зобов’язаний із повагою ставитися до законів, традицій і суспільних норм держави, яка надала прихисток мільйонам українців та продовжує підтримувати Україну", – йдеться у повідомленні.

Водночас у диппредставництві зазначили, що переважна більшість громадян України в Польщі є законослухняними людьми, які працюють, навчаються, сплачують податки та роблять свій внесок у розвиток місцевих громад.

"Окремі злочинні дії не можуть і не повинні кидати тінь на всю українську громаду. Водночас кожен, хто порушує закон, має усвідомлювати неминучість відповідальності за свої вчинки", – йдеться у повідомленні.

"Висловлюємо співчуття постраждалій та бажаємо їй якнайшвидшого одужання. Сподіваємося на всебічне, об’єктивне та неупереджене розслідування цієї справи польськими правоохоронними органами", – додали у генконсульстві.

Як повідомлялося, 1 серпня у польському місті Вроцлав 18-річний українець здійснив напад на громадянку Польщі, його затримали правоохоронці.

У Вроцлаві нещодавно група польських чоловіків напала на молоду українську пару, нібито почувши їхній акцент. Кривдників взяли під варту на три місяці.

В МВС Польщі на тлі цих подій наголосили, що подібні вчинки будуть зустрічати належну реакцію правоохоронних органів, а польський прем’єр Дональд Туск звернувся до президента Навроцького із закликом "перервати мовчання".