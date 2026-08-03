В Польше предъявили обвинение 18-летнему украинцу после нападения во Вроцлаве

В Польше предъявили обвинение молодому человеку из Украины после нападения на 30-летнюю женщину во Вроцлаве.

Об этом сообщил представитель прокуратуры Вроцлава во время беседы с журналистами, передает RMF24, пишет "Европейская правда".

18-летнему гражданину Украины, который 1 августа напал на женщину во Вроцлаве, предъявили обвинение. Ему инкриминируют покушение на убийство 30-летней женщины. Молодому человеку грозит пожизненное заключение.

Пресс-секретарь прокуратуры Вроцлава Якуб Длубач сообщил, что молодой человек не признал свою вину.

Пока неизвестно, будет ли прокуратура требовать предварительного заключения 18-летнего подозреваемого. Одним из факторов, который может это обосновать, является, среди прочего, суровое наказание, которое ему грозит.

Как сообщалось, 1 августа в польском городе Вроцлав 18-летний украинец совершил нападение на гражданку Польши, его задержали правоохранители.

Генеральное консульство Украины во Вроцлаве осудило инцидент.