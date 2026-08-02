У Вроцлаві українець напав на польку з ножем, його спіймали

У польському місті Вроцлав 18-річний українець здійснив напад на громадянку Польщі, його затримали правоохоронці.

Про це виданню RMF24 повідомили в місцевій поліції, передає "Європейська правда".

Ввечері 1 серпня у Вроцлаві 18-річний нападник жорстоко поранив ножем жінку на сходах будівлі. Поліція швидко заарештувала підозрюваного – громадянина України, – якому буде пред'явлено звинувачення у замаху на вбивство.

Зазначається, що 30-річна полька наразі перебуває в лікарні у важкому стані.

За попередньою версією, нападник простежив за жертвою в будівлю, напав на неї на сходах і здійснив спробу втечі.

Мотив нападу поки невідомий. Правоохоронці не повідомляють, чи були нападник і жертва знайомі. Очікується, що прокуратура оприлюднить більше інформації про напад у понеділок.

1 серпня слідчі-криміналісти з Міського управління поліції в Гдині затримали 76-річного чоловіка – громадянина Польщі, який напав на 40-річну громадянку України. Зловмисник двічі вдарив українку по голові дерев’яною прогулянковою палицею, а після інциденту зник у невідомому напрямку.

У Вроцлаві нещодавно група польських чоловіків напала на молоду українську пару, нібито почувши їхній акцент. Кривдників взяли під варту на три місяці.

В МВС Польщі на тлі цих подій наголосили, що подібні вчинки будуть зустрічати належну реакцію правоохоронних органів, а польський прем’єр Дональд Туск звернувся до президента Навроцького із закликом "перервати мовчання".