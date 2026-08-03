В Італії у 2025 році скоротилась імміграція

У 2025 році до Італії переїхало менше іноземців, ніж за попередній рік, також скоротилася кількість італійців, які виїхали за кордон.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

Італійське статистичне відомство Istat повідомило, що, за попередніми даними, у 2025 році до країни переїхало на 2,6% менше людей, ніж попереднього року (440 тисяч порівняно з 452 тисячами).

Це стосується і повернення додому італійців, які деякий час жили за кордоном, і іноземців-іммігрантів.

Кількість виїздів італійців за кордон також скоротилась, приблизно на 30 тисяч.

Кількість народжень в Італії у 2025 році знову скоротилася і стала найнижчою за всі повоєнні роки.

2025 рік позначився також скороченням імміграції до Німеччини та загалом скороченням кількості її населення.