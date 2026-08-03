В Италии в 2025 году сократилась иммиграция

В 2025 году в Италию переехало меньше иностранцев, чем в предыдущем году; также сократилось число итальянцев, выехавших за границу.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

Итальянское статистическое ведомство Istat сообщило, что, по предварительным данным, в 2025 году в страну переехало на 2,6% меньше людей, чем в предыдущем году (440 тысяч по сравнению с 452 тысячами).

Это касается как возвращения домой итальянцев, которые некоторое время жили за границей, так и иностранцев-иммигрантов.

Число выездов итальянцев за границу также сократилось, примерно на 30 тысяч.

Число рождений в Италии в 2025 году вновь сократилось и стало самым низким за все послевоенные годы.

2025 год ознаменовался также сокращением иммиграции в Германию и в целом сокращением численности её населения.