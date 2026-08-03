Уряд Румунії закликав великі підприємства скоротити споживання електроенергії

В уряді Румунії закликали великі промислові підприємства добровільно скоротити споживання електроенергії у пікові години навантаження на систему через енергокризу, обумовлену спекою та вкрай низьким рівнем води у Дунаї.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Румунський уряд закликав великих промислових споживачів скоротити споживання електроенергії з 19:00 до 23:00 в умовах енергокризи, спричиненої спекою та низьким рівнем води у Дунаї, від чого залежить безпечна робота АЕС.

Після онлайн-зустрічі з представниками близько 80 найбільших компаній-споживачів тимчасовий прем’єр Іліє Боложан оголосив, що деякі вже погодилися адаптувати свій графік роботи.

"Dacia і Ford зупинять виробництво від сьогодні до 19 серпня, що дозволить заощадити близько 200 МВт. Схоже рішення ухвалять ще кілька компаній", – анонсував він.

"Ми зробили усе можливе, щоб у цей період до Румунії імпортувалася електроенергія з усіх можливих джерел. Ще раз закликаю громадян, компанії та органи влади добровільно скоротити споживання", – додав він.

За його словами, вже вранці у понеділок добровільні спроби економити були помітними – середнє споживання було на 200 МВт нижчим.

Окрім того, Боложан закликав місцеві органи влади та керівників установ зменшити декоративну підсвітку будівель у вечірні години.

Як повідомляли, румунська компанія Nuclearelectrica почала закуповувати електроенергію з України за сприяння молдовської компанії Energocom.

Також вранці у понеділок на дні Дунаю підірвали скелю, щоб забезпечити більший рівень води біля Чернаводської атомної електростанції.

У скрутній ситуації опинилась також сусідня Угорщина, де єдина АЕС також на межі зупинки через низький рівень води у Дунаї.