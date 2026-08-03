Мадяр: остання турбіна АЕС "Пакш" ще працює, попереду найважчі 5 днів

Прем'єр Угорщини Петер Мадяр повідомив у понеділок, що остання турбіна АЕС "Пакш" все ще працює, але найважчі дні ще попереду.

Про це він повідомив у Facebook, передає "Європейська правда

У критичний момент на АЕС "Пакш" вдалося дещо підняти рівень води, але ситуація наближається до вкрай складної.

"Попереду найважчі п’ять днів", – заявив Петер Мадяр.

За його словами, рівень води біля АЕС опустився до рекордно низької позначки, мінус 137 сантиметрів, що нижче за раніше визначений критичний рівень відключення у мінус 134 сантиметри. Водночас під час недільного відключення передостанньої турбіни інженерам вдалося зменшити обсяг води, яку необхідно відводити для охолодження. Через це рівень води у зоні охолоджувального каналу станції тимчасово піднявся на кілька сантиметрів.

Це дозволило останній турбіні продовжувати роботу в понеділок і, можливо, навіть у вівторок.

Зараз рівень Дунаю становить 83 метри 68 сантиметрів над рівнем моря – а точніше, над рівнем Балтійського моря. За словами керівництва електростанції, повна зупинка станції розпочнеться, коли цей рівень знизиться до 83 метрів 63 сантиметрів.

Мадяр також подякував населенню за те, що в неділю навантаження на країну було нижчим, ніж планувалося. За словами прем’єр-міністра, зараз починаються п’ять найкритичніших днів. Дощу очікувати не доводиться, спека посилюється. "Буде дуже важко, але ми разом це переживемо", – сказав він.

Спочатку держава, великі компанії та промислові підприємства повинні адаптуватися, і лише потім ми зможемо попросити угорські сім’ї зробити те саме, зазначив він. Наразі навіть від великих компаній вимагають лише економії та добровільної співпраці, але якщо для забезпечення енергетичної безпеки країни це буде необхідно, великим споживачам накажуть обов’язково скоротити споживання.

Що стосується споживання в житловому секторі, прем’єр-міністр попросив обмежити або перенести на інший час споживання електроенергії, яке можна відкласти, у проміжку між 17:00 та 22:00. Достатньо лише перенести деякі операції з більшим споживанням на кілька годин раніше або пізніше, додав він.

31 липня прем’єр Угорщини Петер Мадяр повідомив, що єдина угорська атомна електростанція "Пакш" може повністю призупинити роботу всіх реакторів 4 або 5 серпня через низький рівень води в Дунаї.

Перед цим він попередив, що країна може зіштовхнутися з енергетичною кризою. Мадяр закликав великих споживачів, включаючи виробників акумуляторів та автомобілів, добровільно скоротити споживання електроенергії з 17:00 до 22:00 під час спеки.

Повідомляли, що на лініях метро та трамваїв Будапешта буде запроваджено графік руху, за яким транспортні засоби будуть прискорюватися менш інтенсивно для заощадження електроенергії.