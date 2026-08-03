Правительство Румынии призвало крупные предприятия сократить потребление электроэнергии

В правительстве Румынии призвали крупные промышленные предприятия добровольно сократить потребление электроэнергии в часы пиковой нагрузки на систему из-за энергетического кризиса, вызванного жарой и крайне низким уровнем воды в Дунае.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Румынское правительство призвало крупных промышленных потребителей сократить потребление электроэнергии с 19 до 23 часов в условиях энергетического кризиса, вызванного жарой и низким уровнем воды в Дунае, от чего зависит безопасная работа АЭС.

После онлайн-встречи с представителями около 80 крупнейших компаний-потребителей временный премьер Илие Боложан объявил, что некоторые из них уже согласились скорректировать свой график работы.

"Dacia и Ford приостановят производство с сегодняшнего дня до 19 августа, что позволит сэкономить около 200 МВт. Подобное решение примут еще несколько компаний", – сообщил он.

"Мы сделали всё возможное, чтобы в этот период в Румынию импортировалась электроэнергия из всех возможных источников. Ещё раз призываю граждан, компании и органы власти добровольно сократить потребление", – добавил он.

По его словам, уже утром в понедельник добровольные попытки экономить были заметны – среднее потребление было на 200 МВт ниже.

Кроме того, Боложан призвал местные органы власти и руководителей учреждений уменьшить декоративную подсветку зданий в вечерние часы.

Как сообщалось, румынская компания Nuclearelectrica начала закупать электроэнергию из Украины при содействии молдовской компании Energocom.

Также утром в понедельник на дне Дуная взорвали скалу, чтобы обеспечить более высокий уровень воды возле Чернаводской атомной электростанции.

В сложной ситуации оказалась также соседняя Венгрия, где единственная АЭС также на грани остановки из-за низкого уровня воды в Дунае.