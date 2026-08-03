Румунія почала закуповувати електроенергію з України, щоб покрити свій дефіцит

Румунська компанія Nuclearelectrica почала закуповувати електроенергію з України за сприяння молдовської компанії Energocom.

Про це йдеться у заяві Nuclearelectrica, повідомляє "Європейська правда".

Це рішення має на меті компенсувати дефіцит електроенергії, спричинений зупинкою першого енергоблока АЕС "Чернаводе", та зменшити вплив на енергетичний ринок Румунії.

У компанії зазначили, що співпраця з Energocom ґрунтується на меморандумі про взаєморозуміння, підписаному у 2023 році, і відображає прагнення обох сторін до зміцнення енергетичної стійкості та взаємної підтримки.

"Нинішня співпраця підтверджує взаємний і довгостроковий характер цього партнерства. Як раніше Румунія та Nuclearelectrica сприяли забезпеченню енергетичної безпеки Республіки Молдова, так і нинішня підтримка з боку Energocom демонструє важливість двосторонніх відносин, заснованих на солідарності", – йдеться в повідомленні компанії.

Енергетична ситуація в Румунії ускладнилася через сильну посуху та зниження рівня води в річках, зокрема в Дунаї.

Перший енергоблок АЕС "Чернаводе" було планово зупинено тиждень тому. У разі зупинки й другого реактора Румунія може втратити близько 1400 МВт генеруючих потужностей.