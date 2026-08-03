Посол США: угоди про спільне виробництво перехоплювачів для Patriot не буде до зими

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що потенційна угода про спільне виробництво перехоплювачів для систем ППО Patriot, ймовірно, не буде укладена до цієї зими.

Про це він сказав у ефірі Fox News, пише "Європейська правда".

Вітакер сказав, що наразі Вашингтон розглядає можливості спільного виробництва з Україною та європейськими партнерами перехоплювачів для систем ППО Patriot, щоб розширити оборонну промислову базу.

"Є можливості спільного виробництва, які ми можемо реалізувати з українцями та європейцями, щоб розширити промислову базу і підтримати оборону України та Європи", – сказав він.

За словами посла США при НАТО, переговори щодо таких домовленостей тривають, зокрема після зустрічей із президентом України Володимиром Зеленським у Туреччині, подальших переговорів у Києві, а також контактів із компаніями, які володіють необхідними технологіями.

Водночас американський дипломат наголосив, що першочерговим завданням зараз є якнайшвидше забезпечення України засобами протиповітряної оборони напередодні зими.

"Найважливіше зараз – це якнайшвидше постачання засобів ППО, необхідних Україні, щоб пережити ще одну зиму: чи то від союзників, які мають надлишкові ракети, чи шляхом збільшення виробництва на наших власних заводах", – сказав він.

Втім, Вітакер наголосив, що угода про виробництво перехоплювачів до Patriot не буде готова до цієї зими.

"Довгострокова угода про виробництво не буде укладена до цієї зими. Тому ми продовжимо працювати над цим", – сказав він.

Нагадаємо, під час публічної частини зустрічі американського президента Дональда Трампа й Володимира Зеленського на полях саміту НАТО 8 липня президент США заявив, що Штати нададуть Україні право виготовляти Patriot.

Пізніше Зеленський зазначив, що після політичної домовленості з Трампом про ліцензію на виробництво Patriot має початися технічна робота для її втілення.

Втім, через певний Трамп заявив, що ще не вирішив, чи дозволить Україні виробляти ракети-перехоплювачі до Patriot. Він сказав, що США "мають бути дуже обережними" у цьому питанні.